La filla de Jami Matamala trenca el silenci

És l'home que apareix a totes les fotos de Carles Puigdemont a Brussel·les. Josep Maria Matamala, conegut per tots com a Jami, és exregidor de CiU a l'Ajuntament de Girona i ha estat durant els últims anys la figura que tot polític voldria tenir al seu costat. Confident, avalador polític i consultor però, per sobre de tot, un amic personal que ha viscut amb intensitat i emoció els darrers esdeveniments al costat del polític d'Amer. Des de fa més de tres mesos l'acompanya en el dia a dia a la capital belga.

Aquesta situació ha col·locat als seus familiars en una posició delicada i per aquest motiu la seva filla, la Neus Matamala, ha decidit publicar un post al seu blog per intentar silenciar totes aquelles veus que li pregunten per la situació política i fins i tot critiquen el paper del seu pare.

Titulat "No em pregunteu més" i publicat ahir, la missiva de Neus Matamala demana precisament això, deixar de contestar preguntes sobre el procés d'aquells que la veuen com una veu privilegiada per conèixer de primera mà els desenvolupaments de la política catalana.

El text comença admetent que, tot i haver estat regidora del seu poble, no es considera una política i que no és "cap experta en el que està passant". També esmenta la seva propera i afectuosa relació amb el president i el paper del seu pare des que Puigdemont es troba fugat de la justícia a Brussel·les.

Des d'aquesta posició privilegiada, Neus Matalama afirma, "des de la meva humil opinió", que "això no va de partits ni d'independència, va de democràcia" i passa a lamentar que "vam cometre l'error de no anar junts a una única llista conjunta" i adverteix que "si seguim pensant en partits, tàctiques i conselleries, la cagarem".

Una advertència que sustenta en la confirmació "de fins a quin punt és capaç d'arribar el govern espanyol" i que, per aquest motiu, "ens cal gent molt molt molt valenta per per encapçalar llistes, presidències i direccions de les entitats que ens mobilitzen".

Segons la seva opinió, "en Carles Puigdemont ens pot portar a ser un dels millors països d´Europa". ja que "ens ha demostrat sobradament que se la juga, que arrisca i que ens ha posat a tots per davant dels seus interessos personals" I és per aquest motiu que pensa que "Carles Puigdemont és qui ha de liderar aquest moviment".

Aquesta defensa a ultrança de Puigdemont va seguida d'una crítica a tots aquells que no sempre combreguen amb les opcions defensades pel successor de Mas: "li hauria de caure la cara de vergonya a cada persona que dubta d'ell". I demana una confiança cega per ell: "hem de deixar de dubtar de cada pas que dona, encara que no l'entenguem.

Una crítica que continua amb els 'polítics d'estar per casa', "que fàcil que és tuitar des del sofà de casa mentre la nena es dutxa i el nen juga al playmobil, oi? o "que fàcil que és parlar per whats al grup de la família donant lliçons de com s´ha de fer política...." afirma.

Les últimes paraules de la seva carta oberta serveixen per recordar la situació personal de l'amic íntim del seu pare i candidat a la Presidència de la Generalitat: "porta 3 mesos a l´exili, vivint única i exclusivament per portar-nos a l´objectiu que tant anhelem, la nostra República.

Ni les seves filles, ni la seva dona, ni els seus pares, ni germans, ni amics,... us ha posat a tots vosaltres per davant dels seus interessos i necessitats més naturals."

I finalitza amb una arenga a la confiança cega en el candidat a la Presidència de la Generalitat: "Confieu en ell, anem junts, deixem-los fer i estiguem apunt pel que se´ns demani.".