Interior aplicarà la «llei mordassa als manifestants que van trencar el cordó policial» al Parlament

El Ministeri de l'Interior aplicarà la Llei de Seguretat Ciutadana als manifestants independentistes que aquest dimarts van forçar el cordó policial que envoltava el Parlament català i van insultar diputats de Cs i altres partits després que el president de la cambra autonòmica, Roger Torrent, ajornés la sessió d'investidura de Carles Puigdemont.

Així els ho va garantir el ministre Juan Ignacio Zoido als diputats del Grup Popular, amb qui s'hi van reunir ahir al Congrés. En aquest context, el PP va aprofitar per demanar al PSOE, a Cs i al PNB que no contribueixin amb els seus vots a la derogació de la coneguda com a «llei mordassa», que va ser impulsada pel Govern del PP quan tenia majoria absoluta i Jorge Fernández Díaz estava al capdavant del Ministeri.

La Llei de Seguretat Ciutadana contempla com a falta greu, sancionades amb entre 601 i 30.000 euros, «la pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions enfront del Congrés, el Senat i assemblees autonòmiques encara que no estiguessin reunides» o «la desobediència o la resistència a l'autoritat, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents».

Fonts policials van explicar a Europa Press que ja s'estan revisant vídeos de les càrregues policials dels Mossos d'Esquadra després que un grup de manifestants se saltés el cordó policial que va disposar la policia catalana.

La llei és encara més onerosa si es determina que s'ha comès una falta molt greu, sancionada amb entre 30.001 i 600.000 euros, en quatre casos, entre els quals es contemplen «les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures o instal·lacions en les quals es presten serveis bàsics per a la comunitat o en els seus voltants, així com la intrusió en els recintes d'aquestes, inclòs el seu sobrevol, quan, en qualsevol d'aquests supòsits s'hagi generat un risc per a la vida o la integritat física de les persones». La sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, va defensar el dispositiu dels Mossos i va assenyalar que «tot va funcionar amb absoluta normalitat fins que va haver-hi aquesta roda de premsa de JxCat. Va ser a partir d'aquell moment que es va descontrolar la situació».

Missatge des de la presó

El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, va fer arribar un missatge des de Soto del Real, on està empresonat -des de fa més de 100 dies- que es va publicar ahir al migdia al seu compte @jordialapreso.

«Els fets d'ahir al Parlament no ajuden a avançar ni a sumar com a país. Mai més!, increpar els representants del poble, per més distants i crítics que siguin amb l'independentisme. Els valors de la República que volem o són democràtics o no seran!», va escriure Sànchez. El tuit arriba l'endemà que els diputats de Cs sortissin del Parlament i critiquessin que van haver de sortir «escortats» de la cambra entre escridassades de ciutadans independentistes que s'hi havien aplegat al davant. Les dues persones que van ser detingudes per enfrontar-se als Mossos van quedar en llibertat la nit passada a l'espera de rebre la citació judicial.