Puigdemont, a Comín: «Això s'ha acabat. Els nostres ens han sacrificat»

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont assegura en una sèrie de missatges de mòbil que «Moncloa triomfa». «Això s'ha acabat», va dir en referència al Procés, per afegir: «Els nostres ens han sacrificat, almenys a mi».

Segons va informar el programa d'Ana Rosa de Telecinco, aquesta sèrie de missatges els va enviar dimarts l'expresident català a Toni Comín, exconseller de Sanitat, que com el mateix Puigdemont es troba fugit a Bèlgica. Concretament, els missatges van ser captats durant un acte a Lovaina (a l'est de Brussel·les, al qual va acudir i on va intervenir Comín) al voltant de les 20.30 hores.

«Suposo que tens clar que això s'ha acabat», li va dir Puigdemont a Comín, remarcant: «Tornem a viure els últims dies de la Catalunya republicana». «Vosaltres sereu consellers (espero i desitjo), però jo ja estic sacrificat tal com suggeria Tardà», afegeix.



Sortir de la presó

Puidemont confessa que espera que els empresonats per la seva implicació en el procés secessionista «puguin sortir de la presó» perquè, si no és així, «el ridícul és històric»: «El pla de Moncloa triomfa. Només espero que sigui veritat i que gràcies a això puguin sortir de la presó perquè, si no, el ridícul històric, és històric», va escriure el candidat de Junts per Catalunya.

«No es el que em queda de vida (espero que molta!), Però la dedicaré a posar en ordre aquests dos anys i a protegir la meva reputació. M'han fet molt de mal amb calúmnies, rumors, mentides que he aguantat per un objectiu comú», afirma Puigdemont, per després afegir: «Això ara ha caducat i em tocarà dedicar la meva vida a la defensa pròpia».



La justificació

El president i líder de JxCat, Carles Puigdemont, va defensar ahirdesprés de la publicació a T5 de les seves converses amb Toni Comín que és «humà» i té moments de dubte, però que no farà cap pas «enrere». En una piulada, Puigdemont també va dir que com a periodista ell sempre havia entès que «hi ha límits, com la privacitat, que mai s'han de violar». «Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m'arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país», va afegir, tancant el missatge amb un «seguim!».

L'advocat de Toni Comin, Gonzalo Boye, va anunciar que presentarà una querella davant la justícia belga i una altra davant la justícia espanyola contra Telecinco per la revelació de la conversa amb Puigdemont. Boye va explicar en declaracions a Rac1 que s'haurien comés dos fets delictius: l'enregistrament dels missatges a Bèlgica, per una banda, i la seva difusió a l'estat espanyol, per l'altra.

L'advocat català de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, va considerar que per a ell, la captació i difusió dels missatges del candidat de JxCat al diputat d'ERC Antoni Comín «està clar que és una actuació il·legal, però això no vol dir que sigui delictiu». «Evidentment es vulnera el dret a la intimitat i això conculca també el secret de les comunicacions. Però que sigui considerat delictiu és més dificultós», va assegurar en declaracions a Rac1.



Llimar diferències

JxCat i ERC van mantenir diversos contactes des d'ahir a la tarda per reconduir les relacions des que el president del Parlament, Roger Torrent, va anunciar que posposava el debat d'investidura.

El portaveu d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va insistir ahir en què l'únic candidat que consideren que pot aspirar a la Presidència de la Generalitat és Carles Puigdemont.

El portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluis Cleries, va defensar ahir la candidatura de Carles Puigdemont per presidir la Generalitat, negant que els missatges enviats a l'exconseller Toni Comín suposin la fi del procés sobiranista. «El procés està viu i no hi ha cap traïdor a res», va ressaltar.

El cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera, va advertir ahir al matí que l'ajornament del ple d'investidura va ser una «presa de pèl». «Ja és la tercera i serà la última», va afegir Rieraen referència al ple del 10 d'octubre i al del 27 d'octubre