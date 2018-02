Víctimes de l'1-O i experts reclamen des del Parlament Europeu una resposta de la UE a la situació a Catalunya

Víctimes de la violència policial de l'1-O com Roger Español i Virginia Martínez, experts internacionals i eurodiputats han reclamat aquest dijous al Parlament Europeu una resposta de la UE a la situació a Catalunya. "Em preocupa que hi hagi presos polítics a Espanya, és escandalós que hi hagi presos polítics a Europa i que la Comissió Europea calli i no es pronunciï sobre violacions greus", ha assegurat en declaracions a la premsa l'expert independent sobre Democràcia a l'ONU, Alfred de Zayas. "Espero que Europa, els poders, obrin els ulls i reconeguin d'una vegada per totes el que va passar l'1-O", ha assegurat Roger Español, que va perdre la vista en un ull per culpa de l'impacte d'una pilota de bola de la policia espanyola. A la conferència, hi ha assistit Clara Ponsatí, consellera cessada pel 155, i que va renunciar al seu escó a principis de setmana.

L'acte, titulat 'Drets Fonamentals i Civils a la Unió Europea: el cas català", ha estat organitzat per la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya i els eurodiputats d'ERC Josep Maria Terricabras i Jordi Solé. En la conferència, s'ha visualitzat el documental 1-O de Lluís Arcarazo, i hi han participat víctimes com Roger Español o Virgina Martínez, que han explicat com van viure la jornada.

Segons Español, que ha admès que bona part del dia va ser a quiròfan i a l'hospital, era important poder explicar "en primera persona" la situació a Brussel·les. "M'agradaria que Europa es pronunciés, no a favor de l'Estat espanyol dient que és un problema intern, sinó que és un problema de democràcia de la UE i que no s'ha de tornar a produir mai més", ha dit.

Martínez ha explicat com diversos agents de la Guàrdia Civil li van impedir entrar al col·legi electoral on eren el seu marit i el seu fill i la van tirar a terra. Martínez ha admès que ha estat dos mesos en tractament psicològic per la pressió i la por que va viure aquell dia, i ha remarcat que l'1-O ha canviat per sempre el seu poble.

L'expert independent de l'ONU Alfred de Zayas ha assegurat que "la democràcia és el referèndum" i ha criticat l'argument "legalista", afirmant que hi ha hagut règims com l'apartheid a Sud-Àfrica, o l'esclavitud o la segregació als EUA, o les lleis de Nuremberg a Alemanya, eren "perfectament legals". L'expert ha criticat el "fetitxisme de la llei" i ha recordat que les normes "es poden canviar".

"És evident que una part no vol dialogar, és un problema europeu", ha dit De Zayas, afegint que la Comissió Europea hauria d'intervenir perquè la situació a Catalunya i Espanya és "un perill sobre la democràcia".

En aquest sentit, el portaveu de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, l'eurodiputat eslovè Ivo Vajgl, ha recordat que tenen dret a posar en qüestió l'actitud d'Espanya i que si parlen de la situació a països llunyans "com Burkina Faso", també ho han de poder fer sobre Catalunya. "Tinc un missatge pel govern espanyol", ha dit Vajgl, "és un afer europeu". L'eurodiputada espanyola Beatriz Becerra, exmembre d'UPyD, ha assistit a la part final de la conferència per mostrar al seva oposició als posicionaments que s'hi ha plantejat i remarcar que, segons ella, la majoria de la cambra està en contra del procés independentista.