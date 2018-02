Catalá anticipa la inhabilitació dels líders sobiranistes abans de la sentència

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va assegurar ahir que els responsables polítics del procés sobiranista a Catalunya seran inhabilitats abans que existeixi una sentència ferma i, concretament, ho seran quan hi hagi una ordre de processament.

«Entenc que quan es dicti aquesta ordre de processament totes les persones que hi hagi seran inhabilitades», va manifestar el ministre en una entrevista d'Antena 3. Catalá va explicar que aquesta és la interpretació de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que estableix que la inhabilitació pot dur-se a terme quan es produeix el processament per «una sèrie de delictes greus» o «persones rebels».

«En aquest moment, abans d'esperar fins i tot la sentència, ja hi ha una inhabilitació, més enllà del que dicti la sentència final», va precisar el responsable del Ministeri de Justícia. La sentència està prevista per a la «tardor o final d'any» segons Catalá, que va subratllar que «des de molt aviat» pot haver-hi una inhabilitació i treure els responsables del procés sobiranista de la «representació pública». ERC considera inadmissible en un Estat de Dret que «diu tenir separació de poders» que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, hagi assegurat que els responsables del procés independentista seran inhabilitats abans fins i tot que existeixi una sentència ferma, i es va preguntar si el mateix criteri és aplicable a Mariano Rajoy pels casos que esquitxen el PP i que encara estan oberts en la Justícia. La diputada d'ERC Ester Capella va censurar, en primer lloc, que s'hagi filtrat aquesta notícia i que el titular de la cartera de Justícia la hi hagi «comprat».

«Això diu molt poc de la independència judicial i de la separació de poders», va dir. Per això, Capella va registrar una bateria de preguntes al Congrés recollides per Europa Press, en què demanava explicacions al Govern central per aquestes declaracions de Catalá en les quals dona per fet que la inhabilitació dels membres de Govern de Carles Puigdemont arribarà aquesta primavera.

Per la seva banda, el portaveu de Cs en la Comissió de Justícia del Congrés, Nacho Prendes, va censurar al ministre del ram, Rafael Catalá, per les seves declaracions.

«Aquestes decisions corresponen exclusivament als tribunals i no és bo que els representants polítics debatin sobre decisions futures». La portaveu de Justícia del PDeCAT al Congrés, Lourdes Ciuró, va acusar ahir el ministre del ram, Rafael Catalá, de ser «jutge i part» per assegurar que l'expresident Carles Puigdemont i la resta de responsables polítics del procés sobiranista català seran inhabilitats abans que existeixi una sentència ferma.

En els passadissos de la Cambra Baixa, Ciuró va censurar que Catalá sàpiga quina serà l'actuació dels tribunals en aquest sentit, la qual cosa, segons va ironitzar, suposa «una mostra més» de la independència judicial que existeix a Espanya.