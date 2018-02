L'alcaldessa de Waterloo confirma que Puigdemont viurà a la ciutat

L'alcaldessa de Waterloo, Florence Reuter, ha assegurat a la premsa belga que el president i líder de JxCat, Carles Puigdemont, és en una casa de la seva localitat. En declaracions al diari belga 'L'Echo', Reuter assegura que ha rebut informació "dels veïns i la policia" de que Puigdemont viurà la ciutat -d'uns 30.000 habitants-, que és a uns 20 kilòmetres de Brussel·les.

"Ens ha arribat una mica de casualitat, no tenim cap informació oficial, en aquests moments", ha afegit, assenyalant que no té cap petició d'empadronament i que, en tot cas, Puigdemont "no està obligat a fer-la". També ha assegurat que no han rebut cap petició per reforçar la seguretat al barri on s'ha instal·lat l'expresident català.

El diari l'Echo, en una informació d'aquesta mateixa tarda, dona per fet que la casa on s'instal·larà Puigdemont és la que es va revelar aquest dijous, una mansió de 500 metres quadrats per la qual es demanava mensualment 4.400 euros. L'empresari gironí Jami Matamala, que acompanya Puigdemont a Brussel·les, és qui hauria tramitat el lloguer, tot i que algunes agències d'informació han publicat que la filtració a la premsa li hauria fet replantejar l'operació immobiliària.