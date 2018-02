Pérez de los Cobos diu al TS que la llei «estava per sobre de la convivència ciutadana»

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de l'operatiu policial que va operar durant el referèndum de l'1 d'octubre, va manifestar ahir durant la seva compareixença com a testimoni davant el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que en la citada jornada «el compliment de la llei estava per sobre de la convivència ciutadana», segons van assenyalar fonts presents a la compareixença.

Al llarg de les més de quatre hores en les quals va respondre les preguntes realitzades per la Fiscalia, per l'acusació particular que exerceix Vox i per les defenses dels encausats en la causa del procés sobiranista, l'alt comandament va reconèixer que durant la reunió de la Junta de Seguretat celebrada el 28 de setembre va arribar a traslladar a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn que la forma més senzilla d'evitar incidents passava per desconvocar la consulta il·legal.

Segons les fonts consultades, les manifestacions de l'alt comandament del Ministeri de l'Interior han ratificat les tesis de la Fiscalia sobre l'existència d'un «concert» entre els Mossos d'Esquadra, el Govern de la Generalitat i organitzacions de la societat civil, que actuaven «en sintonia» per facilitar la celebració del referèndum il·legal.

En paral·lel, la Guàrdia Civil està prenent declaració aquesta setmana a vuit empleats del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya i de la Conselleria d'Exteriors, que dirigia Raül Romeva, en el marc de les investigacions per esclarir l'organització del referèndum d'independència del passat 1 d'octubre.



Ordre de no agressió

Les crítiques de la policia catalana davant el procés continuen. Ahir, el Sindicat de Mossos d'Esquadra va lamentar que el dimarts passat els superiors ordenessin al dispositiu de seguretat del recinte del Parlament «que no es respongués a les agressions rebudes, que es fes contenció i que no s'usés la força», després que els manifestants van trencar el cordó policial. El agents van rebre impactes d'objectes, empentes i cops de puny. En un comunicat, el sindicat critica «la falta brutal de previsió» i un nombre d'efectius insuficient en el dispositiu de seguretat per protegir el Parlament quan estava previst el ple d'investidura.