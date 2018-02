Rovira: "La investidura no ha d'implicar conseqüències penals per a molts diputats"

La presidenta del grup parlamentari republicà i secretària general d´ERC, Marta Rovira, té la vista posada en la sessió d´investidura de Carles Puigdemont que els independentistes volen portar a terme. Però en una entrevista a l'ACN, Rovira ha volgut deixar clar que els termes que marquin la celebració del ple i els passos a seguir no poden fer que diputats, membres de la Mesa i dirigents polítics acabin davant dels jutjats o a la presó.

"Per nosaltres és fonamental que la investidura no impliqui improvisacions, que no es faci sense garanties, que sigui efectiva i que no impliqui conseqüències penals per moltíssima gent", ha dit, tot defensant que l´ajornament de la sessió que es va decretar dimarts obre l´oportunitat per trobar la manera d´evitar aquestes situacions legalment complicades per als independentistes de la Mesa i, sobretot, per als diputats que estan en llibertat provisional.

b, no malmetre la majoria independentista al Parlament i no acabar tenint efectes judicialment negatius per a molts diputats", ha sentenciat. D'altra banda, Rovira ha defensat que la investidura ha d'anar acompanyada un pla de Govern que suposi una "estratègia per a tota la legislatura" que marqui el full de ruta per "seguir el camí de la legislatura passada".

Esquerra Republicana és conscient dels "riscos" que pot implicar portar a terme una investidura amb poques garanties legals o que compliqui la situació actual d´alguns diputats i dirigents. "És evident que estem disposats a assumir tots els riscos que faci falta, sempre i quan les decisions polítiques que prenem serveixin perquè el país avanci", ha afirmat a l´entrevista amb l´ACN, tot explicant que els independentistes volen "treballar intensament perquè la investidura que hi ha sobre la taula sigui real i efectiva". "És la millor manera de continuar el camí i no assumir riscos innecessaris sense cap resultat efectiu sobre la taula", ha afirmat.

Però per a la líder del grup parlamentari republicà, les converses entre JxCat, ERC i la CUP no només han de girar al voltant de com portar a terme la investidura. En aquest sentit, Marta Rovira apunta que les negociacions han d´aprofundir en "forjar una estratègia sobre com seguim fent aquest camí de la legislatura passada". "És el principal repte que tenim. Quan haguem fet una investidura real i efectiva, com ens posem fil a l´agulla", ha afegit.

En aquest sentit, ha explicat que "les converses estan avançades després d´un treball en profunditat" per tancar un pla de Govern, però admet que a hores d´ara "encara no està acordat de manera definitiva". De fet, segons Rovira, tampoc estava tancada aquesta part quan es va ajornar el ple d´investidura. "Ens faltava un acord global, que passava no només perquè la investidura tingués totes les garanties i fos efectiva, sinó que passava per tenir tancat un acord general per a tota la legislatura, sobre l´estratègia del bloc republicà a partir d´ara, sobre el Govern", ha dit.

La secretària general d´ERC planteja aquest acord "global" com un "pla de legislatura" que urgeix a totes les forces republicanes del Parlament. "Li ho devem a la ciutadania", ha etzibat. "Reclamem converses intenses, una bona entesa del bloc republicà i poder fer públics els acords perquè els ciutadans els coneguin tots en el moment de fer efectiva la investidura", ha dit. I és que Rovira està "convençuda" que en els "propers dies" els independentistes sabran "aprofitar la majoria del Parlament per trobar la manera de tancar un acord".