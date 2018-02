Tres detinguts per vendre fàrmacs il·legals com a remei per a la impotència

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 34, 69 i 73 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per distribuir càpsules d'un complement alimentari, considerat un medicament il·legal, com a remei contra la disfunció erèctil, ha informat aquest divendres el cos en un comunicat.

La Policia catalana va ser alertada el 19 de gener per la Conselleria de Salut que una empresa de Barcelona comercialitzava un complement anomenat 'Natherb' que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) considera il·legal perquè conté principis actius propis d'una medicina, amb les seves contraindicacions i interaccions.

Arran de la informació, van iniciar una investigació per comprovar el paper de l'empresa, perquè en la seva pàgina web es publicitaba com a distribuïdora a tot Europa d'aquest producte, suposadament fabricat als Estats Units.

El 22 de gener el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Generalitat va fer una inspecció a la seu de la companyia a Barcelona i va trobar indicis que no només distribuïa, sinó que també fabricava aquest complement alimentari.

L'empresa ja va haver de retirar el 2002 i 2014 dos productes amb característiques semblants per ordre de l'Aemps, i va provar de comercialitzar entre dos i tres milions de càpsules del complement canviant-li el nom --'Natherb', 'Haqter-Q' i 'Actra-SX'-- quan se l'obligava a retirar el producte.

Per tot això, els Mossos van detenir el 25 de gener l'administrador de la companyia, un dels apoderats --el seu fill-- i un dels treballadors, el mateix dia que va entrar i va escorcollar dos locals de l'empresa al districte barceloní d'Horta-Guinardó.

Van trobar 24.000 càpsules que s'estaven preparant per ser distribuïdes i elements per fabricar-les, empaquetar-les i repartir-les: dues màquines per als blísters, dues encunyadores i una màquina per omplir les càpsules amb la composició química.

Els tres detinguts, de nacionalitat espanyola, van ser denunciats per frau al consumidor, van passar a disposició judicial el 27 de gener, i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

La fabricació i la distribució d'aquest tipus de productes es considera un delicte contra la salut pública, per la qual cosa els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions.

