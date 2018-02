ERC rebutja que Puigdemont sigui investit si hi ha «conseqüències penals»

La presidenta del grup parlamentari republicà i secretària general d'ERC, Marta Rovira, té la vista posada en la sessió d'investidura de Carles Puigdemont que els independentistes volen portar a terme.

Però la dirigent d'ERC va voler deixar clar que els termes que marquin la celebració del ple i els passos a seguir no poden fer que diputats, membres de la Mesa i dirigents polítics acabin davant dels jutjats o a la presó.

«Per a nosaltres és fonamental que la investidura no impliqui improvisacions, que no es faci sense garanties, que sigui efectiva i que no impliqui conseqüències penals per a moltíssima gent», va dir, tot defensant que l'ajornament de la sessió que es va decretar dimarts obre l'oportunitat per trobar la manera d'evitar aquestes situacions legalment complicades per als independentistes de la Mesa i, sobretot, per als diputats que estan en llibertat provisional.

«Guanyar uns quants dies per aconseguir que la investidura sigui efectiva és el que realment ens garanteix recuperar les institucions, no malmetre la majoria independentista al Parlament i no acabar tenint efectes judicialment negatius per a molts diputats», va sentenciar.

D'altra banda, Rovira va defensar que la investidura ha d'anar acompanyada d'un pla de Govern que suposi una «estratègia per a tota la legislatura» que marqui el full de ruta per «seguir el camí de la legislatura passada».

Esquerra Republicana és conscient dels «riscos» que pot implicar portar a terme una investidura amb poques garanties legals o que compliqui la situació actual d'alguns diputats i dirigents.

«És evident que estem disposats a assumir tots els riscos que faci falta, sempre i quan les decisions polítiques que prenem serveixin perquè el país avanci», va afirmar a l'entrevista amb l'ACN, tot explicant que els independentistes volen «treballar intensament perquè la investidura que hi ha sobre la taula sigui real i efectiva».

«És la millor manera de continuar el camí i no assumir riscos innecessaris sense cap resultat efectiu sobre la taula», va afirmar. Però per a la líder del grup parlamentari republicà, les converses entre JxCat, ERC i la CUP no només han de girar al voltant de com portar a terme la investidura. En aquest sentit, Marta Rovira apunta que les negociacions han d'aprofundir en «forjar una estratègia sobre com seguim fent aquest camí de la legislatura passada».

Resposta de JxCat



El portaveu adjunt de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, va replicar ahir a ERC que «hi ha pla» per a la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i va rebutjar l'escenari d'unes noves eleccions.

En una entrevista a RNE-Ràdio 4 va reaccionar així després que els republicans insistissin a demanar a JxCat que concreti el seu pla per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. «És bo que ERC tingui interès a resoldre la investidura i a tancar els detalls que pugui haver-hi sobre el nou pla de Govern. Significa que hi ha tot l'interès del món a tirar endavant», va apuntar Eduard Pujol, que no va voler entrar en el contingut de les negociacions.

Sobre la proposta del líder republicà, Oriol Junqueras, de combinar una Presidència simbòlica amb una altra d'efectiva, va aplaudir que tots els implicats en aquestes negociacions intentin trobar una solució, però va insistir que, amb el reglament del Parlament a la mà, es pot fer la investidura de Puigdemont. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va fer una crida a tots els partits sobiranistes a deixar de «caure en retrets i picabaralles» en el que considera que són «hores crucials» dels procés.

Paral·lelament, JxCat, ERC i CUP van abordar signar un pacte per impulsar, després del ple d'investidura, un procés constituent que havia de servir per crear una Assemblea Constituent Provisional formada per tots els diputats del Parlament i una representació municipal, segons un document intern de la CUP.

Segons publica eldiario.es, el document estableix que l'objectiu final d'aquest procés constituent hauria de ser redactar i aprovar una constitució republicana, la qual en l'última instància hauria de ser o no avalada per la ciutadania per referèndum.

Fonts de la CUP van dir que han enviat als militants un document per explicar-los el contingut de les negociacions, però que no es va arribar a signar mai, per desavinences entre JxCat i ERC que han deixat en l'aire la investidura de Puigdemont.

A l'espera dels Lletrats



El portaveu del Govern central i ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, va admetre ahir que hi ha «opinions per a tots els gustos» sobre si corren o no els terminis de dos mesos que poden portar a unes noves eleccions a Catalunya, una vegada que el president del Parlament, Roger Torrent, va anunciar un ajornament de la investidura de Carles Puigdemont.

En aquest sentit, el portaveu de l'Executiu ha assenyalat que no es plantegen demanar un informe als serveis jurídics de l'Estat sobre aquesta qüestió per saber si corren ja els terminis o cal esperar al fet que es produeixi una votació d'investidura al Parlament català perquè comenci a córrer el rellotge de dos mesos que marca el propi reglament del Parlament.

Va insistir que estaran «al que diguin» els lletrats del Parlament i espera que aquesta decisió sigui respectada per tots.