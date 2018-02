El jutge autoritza a accedir als comptes de «persones físiques» implicades en l'1-O

El titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, va autoritzar la Guàrdia Civil perquè pugui accedir als comptes de tots els investigats en relació amb la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, tant si són persones físiques com jurídiques.

Així es recull en una providència dictada pel jutge i datada el passat 16 de gener, a la qual va tenir accés Europa Press. En ella, concedeix la sol·licitud realitzada pels investigadors de l'institut armat per accedir al fitxer de titularitats financeres del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (Sepblac).

D'aquesta forma, la Guàrdia Civil podrà accedir als «comptes bancaris, comptes de valors i altres productes bancaris de les persones físiques i jurídiques relacionades amb activitats per a la preparació i execució del referèndum de l'1-O» amb l'objectiu de «determinar l'existència de possibles responsabilitats penals».

L'autorització del jutge s'estén a les persones jurídiques, encara que no es precisa quines o si l'autorització comprèn ANC i Òmnium. En aquest jutjat es troben en qualitat d'investigades una vintena de persones, entre les quals hi ha l'home de confiança d'Oriol Junqueras, Josep Maria Jové; l'ex-secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, i l'exjutge i exsenador Santiago Vidal.

No obstant això, els líders d'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, es troben a la presó per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional des del passat mes d'octubre. Una ordre que, a més, va ratificar el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.



Rebutja la petició de Vox

No obstant això, l'instructor de la causa en el TS contra el procés sobiranista va rebutjar el passat 18 de gener la petició de Vox, personat en el procediment com a acusació popular, perquè requerís al Sepblac tota la informació recaptada en relació amb l'origen dels fons manejats per l'ANC i Òmnium Cultural per cobrir fiances judicials i altres destinacions relacionades amb el procés independentista. Llarena va assenyalar llavors que no procedia acordar la diligència interessada per Vox. La petició es va realitzar com a conseqüència de la denúncia que aquest partit polític va interposar el passat mes de novembre directament davant el Sepblac.



Explicacions a De los Cobos

Esquerra Republicana (ERC) va demanar la compareixença al Congrés del tinent coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que aquest dijous, en la seva declaració com a testimoni davant del jutge Pablo Llarena, va qüestionar l'actuació de la Mossos d'Esquadra el dia del referèndum independentista de l'1 d'octubre. En concret, en l'escrit registrat pel portaveu adjunt d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, els independentistes catalans demanen que Pérez dels Cobos expliqui en la Comissió d'Interior «l'ús de pilotes de goma per part de la Policia nacional durant les càrregues policials de l'1 d'octubre».