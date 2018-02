Òmnium reclama als partits sobiranistes «màxima unitat i generositat» per garantir la investidura i les institucions

Òmnium Cultural demana als partits sobiranistes "màxima unitat i generositat" per tal que, com més aviat millor, es pugui fer la investidura, formar Govern i restituir les institucions. En una declaració sobre el moment polític actual que ha redactat l'entitat i s'ha llegit aquest dissabte a l'Escola Súnion de Barcelona, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha demanat a Junts per Catalunya, ERC i CUP que fixin "uns objectius mínims de país que siguin àmpliament compartits i que permetin sumar més persones al projecte republicà", sempre des del respecte a "les estratègies de cada partit". Preguntat pels periodistes, Mauri ha assenyalat també que, hores d'ara, Puigdemont és "l'únic candidat que hi ha sobre la taula" per presidir la Generalitat i ha insistit que les forces sobiranistres treballin "per fer possible aquest mandat sorgit de les urnes", ha declarat.