Òmnium reclama als partits sobiranistes «màxima unitat i generositat» per garantir la investidura i les institucions

Òmnium Cultural demana als partits sobiranistes "màxima unitat i generositat" per tal que, com més aviat millor, es pugui fer la investidura, formar Govern i restituir les institucions. En una declaració sobre el moment polític actual que ha redactat l'entitat i s'ha llegit aquest dissabte a l'Escola Súnion de Barcelona, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha demanat a Junts per Catalunya, ERC i CUP que fixin "uns objectius mínims de país que siguin àmpliament compartits i que permetin sumar més persones al projecte republicà", sempre des del respecte a "les estratègies de cada partit". Preguntat pels periodistes, Mauri ha assenyalat també que, hores d'ara, Puigdemont és "l'únic candidat que hi ha sobre la taula" per presidir la Generalitat i ha insistit que les forces sobiranistres treballin "per fer possible aquest mandat sorgit de les urnes", ha declarat.

"Som davant un camí llarg, però que serà irreversible si així ho decideix la ciutadania", sentencia el document llegit per Mauri. De fet, assenyala que els catalans i catalanes ja han mostrat "sobrades mostres de maduresa", entenent que, davant un context polític complex "les respostes polítiques han de ser complexes i no poden ser fàcils ni ràpides". Per això, es fa una crida a ser prudent però contundent. "Ens calen solucions serenes i fermes", indica el text, que demana que les forces polítiques sobiranistes concretin "uns objectius mínims de país àmpliament compartits", sempre des del respecte a les "estratègies" de cada formació. Òmnium apunta, però, que és necessari que aquestes estratègies s'expliquin "amb la màxima transparència"a la ciutadania.

El manifest d'Òmnium requereix també "un exercici d'autocrítica i sinceritat amb nosaltres mateixos" i anuncia que l'entitat "es troba en un procés de reflexió estratègica que pretén contribuir al necessari debat de futur que ha d'afrontar el sobiranisme". "No ens deixem espantar per la força d'un Estat que utilitza tots els mecanismes per silenciar-nos", insta la declaració, en què es reivindica el respecte als resultats electorals del passat 21 de desembre.

Marcel Mauri ha fet la lectura de la declaració acompanyat dels membres de la Junta Nacional i els presidents de la quarantena d'assemblees territorials que formen l'entitat. Tot plegat, en el marc d'una trobada celebrada a l'Escola Súnion de Barcelona en què s'han debatut les estratègies ideològiques i d'acció d'Òmnium d'ara en endavant.

El "desconcertant" ajornament de la investidura



La declaració d'Òmnium Cultural no ha volgut passar per alt la difícil situació actual marcada per "una retallada de llibertats i drets com no s'ha patit mai en un estat membre de la Unió Europea". Denuncia que les negociacions dels partits per a la investidura han estat "greument condicionades" per les "amenaces del govern espanyol" i per "la vulneració dels drets dels diputats, empresonats o a l'exili", bo i recordant que Cuixart i Sànchez porten 110 dies a la presó, i Junqueras i Forn, 93.

Per a Òmnium, l'existència de "diverses estratègies polítiques diferenciades sobre les fites que ha d'afrontar el sobiranisme" han provocat "episodis desconcertants", com l'ajornament a darrera hora del ple d'investidura de dimarts passat per part del president de la cambra, el republicà Roger Torrent.

Amb gairebé 57 anys d'història, Òmnium Cultural compta amb gairebé 100.000 socis i una forta implantació territorial. Des de les seus territorials es desplega el gruix de projectes i campanyes que organitza l'entitat i es desenvolupa una programació cultural de proximitat. Més de 400 persones formen part de les juntes directives territorials que escullen periòdicament els socis. El pròxim mes de març es durà a terme l'assemblea general de l'entitat, en un context difícil i sense precedents, amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat a Madrid per ordre de l'Audiència Nacional des del passat mes d'octubre per un delicte de sedició.