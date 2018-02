Ponsatí veu bé tornar a fer eleccions si l'alternativa és «formar un govern tutelat en una comunitat autònoma sota vigilància»

La consellera d'Ensenyament destituïda pel 155, Clara Ponsatí, veuria bé tornar a celebrar unes eleccions a Catalunya si l'alternativa és "formar un govern tutelat en una comunitat autònoma sota vigilància". Ponsatí ha fet aquestes declaracions des de Brussel·les en una entrevista al programa Via Lliure de Rac 1 d'aquest dissabte i ha matisat que si s'accedís a aquest govern "tutelat" s'haurien de disposar d'altres eines "per avançar en paral·lel" i respondre al mandat de l'1-O i la ratificació del 21-D. "Simplement demanar perdó i no saltar-se cap imposició arbitrària del Tribunal Constitucional per poder retornar als despatxos i tenir alts càrrecs, xofers i escortes seria molt mala opció", ha assenyalat Ponsatí per defensar que abans que aquest escenari preferiria unes noves eleccions. Preguntada sobre com es podria desbloquejar la situació actual, la consellera destituïda pel 155 creu que cal que les forces polítiques del bloc republicà actuïn de manera "coordinada" i amb "sinceritat". Els nivells de comunicació i confiança "son millorables", ha assenyalat.