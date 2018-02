Rull diu que repetir eleccions no és una opció i afirma que s'han reprès les negociacions per la investidura

El diputat electe de Junts per Catalunya Josep Rull atenent els mitjans

El diputat electe de Junts per Catalunya Josep Rull atenent els mitjans Sílvia Jardí / ACN

El diputat de JxCat Josep Rull ha assegurat aquest dissabte al matí que repetir eleccions a Catalunya no és una opció. En declaracions a RAC 1, Rull ha explicat que s'han reprès les negociacions per investir Carles Puigdemont. "Ens posarem d'acord, això anirà bé", ha afirmat.

El diputat s'ha mostrat optimista i ha reiterat que "es complirà el mandat democràtic dels ciutadans de Catalunya". Rull ha fet aquestes declaracions després que la consellera d'Ensenyament destituïda pel 155, Clara Ponsatí, hagi assegurat en aquesta emissora que un dels escenaris possibles és el de tornar a les urnes si l'alternativa és "formar un govern tutelat en una comunitat autònoma sota vigilància".

"Simplement demanar perdó i no saltar-se cap imposició arbitrària del Tribunal Constitucional per poder retornar als despatxos i tenir alts càrrecs, xofers i escortes seria molt mala opció", ha assenyalat Ponsatí per defensar que abans que aquest escenari preferiria unes noves eleccions.