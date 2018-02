El Suprem manté l'exconseller Forn a la presó perquè veu risc de reiteració delictiva

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir ahir mantenir en presó preventiva el conseller destituït Joaquim Forn. En la seva resolució afirma que existeix encara risc de reiteració delictiva, tot i haver renunciat a l'acta de diputat. Assenyala que existeix «incertesa» que la «voluntat política majoritària» vulgui respectar l'ordre legal per aconseguir la independència. El jutge apunta directament a Puigdemont d'aconseguir la independència «de manera immediata» i recorda que va ser Puigdemont qui el va nomenar conseller. També apunta que Forn és el responsable de «la inacció» dels Mossos el dia del referèndum i dona especial importància al testimoni del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que va comparèixer dimecres i va criticar durament la policia catalana. La Fiscalia, a més, ja havia demanat al jutge que el mantingués entre reixes. El conseller destituït d'Interior és a la presó d'Estremera des del 2 de novembre per decisió de la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Un cop la causa va passar a mans del Suprem –sota la instrucció de Pablo Llarena–, aquest és el segon cop que se li denega la llibertat. El passat 23 de gener, Forn va renunciar a l'acta de diputat com a estratègia per aconseguir sortir de la presó. El jutge preveu resoldre dilluns sobre l'escrit de llibertat presentat per la defensa de Jordi Sànchez.

Entre els arguments del jutge, Llarena considera que existeix «incertesa» sobre que la seva «voluntat política majoritària» sigui la de respectar les lleis per aconseguir la independència. El jutge sospita que ha deixat l'acta de diputat i que, durant la compareixença, va renegar de qualsevol acció per la via unilateral «únicament per eludir el gravamen que suposa la mesura cautelar» que se li ha imposat.

Resposta de Puigdemont



El president i líder de JxCat, Carles Puigdemont, va assegurar ahir que mantenir Joaquim Forn a la presó és «una violació escandalosa dels drets civils i polítics».

En una publicació a Twitter, Puigdemont va dir que l'Estat espanyol està utilitzant la presó preventiva com un «mecanisme de segrest i coacció d'idees legítimes i democràtiques». Segons el president, el seu conseller d'Interior, cessat pel 155, sempre ha «defensat i practicat» les seves idees «de manera pacífica, convivencial i respectuosa».

«Encara algú dubta que a Espanya hi ha presos polítics?». És la pregunta retòrica de l'ANC després de la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de mantenir en presó preventiva Joaquim Forn. El missatge s'acompanya d'un fragment de la resolució judicial i se'n subratlla una frase: «[...] per aconseguir l'aspiració d'independència que encara avui comparteix l'investigat». «No només ho diem nosaltres, també ho diu el jutge Llarena; són a la presó per les seves idees», afegeix en una piulada l'Assemblea, que crida a no fer «ni un pas enrere». «Seguirem lluitant per la teva llibertat» i la d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.