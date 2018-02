Dos testimonis ratifiquen la presència de Puigdemont, Junqueras i Rovira en reunions sobre el vot electrònic a l'1-O

El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha citat a declarar aquest dissabte a la tarda l'empresari informàtic Vicent Nos, i a Quim Franquesa, qui havia treballat en projectes de participació ciutadana a diversos ajuntaments.

Ho han fet en qualitat de testimonis en relació a unes reunions en què s'haurien tractat qüestions logístiques relatives a l'1-O, i més concretament en dur a terme un sistema de vot electrònic a prova d'atacs informàtics.

Segons ha explicat als mitjans el lletrat i membre dels serveis jurídics de Vox –partit que es presenta com a acusació en la causa-, tots dos haurien ratificat la presència de Puigdemont i Junqueras i també la de la secretària general d'ERC i actual presidenta del grup parlamentari, Marta Rovira, tot i que aquesta no formava part del Govern. "Això dona peu a què la investigació segueixi avançant", ha apuntat Cremades.

Problemes per coordinar les agendes han fet que la citació es fes en una jornada tant inusual com un dissabte a la tarda. Però encara hi haurà una altra providència en un dia tant insòlit com un diumenge. Serà el pròxim 11 de febrer, també a la tarda, quan han de prestar declaració, com a investigats, l'excap del gabinet de la Conselleria de Governació, Jordi Cabrafiga; el director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI), Valentín Arroyo; el director de l'àrea de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de la Generalitat; Luis Domingo; i dos treballadors del CTTI.