Dos testimonis ratifiquen la presència de Puigdemont, Junqueras i Rovira en reunions sobre el vot electrònic a l'1-O

El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha citat a declarar aquest dissabte a la tarda l'empresari informàtic i l'empleat en projectes de participació ciutadana a diversos ajuntaments, que ja havien declarat davant la Guàrdia Civil a finals d'octubre.

Ho han fet en qualitat de testimonis en relació a unes reunions amb membres del Govern en què s'haurien tractat qüestions logístiques relatives a l'1-O, com un sistema de vot electrònic anticipat a prova d'atacs informàtics i bloquejos externs.

Segons ha explicat als mitjans el lletrat i membre dels serveis jurídics de Vox –partit que es presenta com a acusació en la causa-, tots dos haurien ratificat la presència de Puigdemont i Junqueras i també la de la secretària general d'ERC i actual presidenta del grup parlamentari, Marta Rovira, tot i que aquesta no formava part del Govern. "Això dona peu a què la investigació segueixi avançant", ha apuntat Cremades.

Problemes per coordinar les agendes han fet que la citació es fes en una jornada tant inusual com un dissabte a la tarda. Però encara hi haurà una altra providència en un dia tan insòlit com un diumenge. Serà el pròxim 11 de febrer, també a la tarda, quan han de prestar declaració, com a investigats, l'excap del gabinet de la Conselleria de Governació, Jordi Cabrafiga; el director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI), Valentín Arroyo; el director de l'àrea de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de la Generalitat; Luis Domingo; i dos treballadors del CTTI.

La causa es va obrir arran de la denuncia presentada després de les declaracions de l'exsenador d'ERC i exjutge Santi Vidal, on va revelar a diverses xerrades que el Govern tenia reservada una partida pressupostària per fer el referèndum i formar les estructures d'estat.

La reunió va tenir lloc al Palau de Pedralbes el passat 16 d'agost, i hi haurien participat una quinzena de persones. A banda, de Puigdemont, Junqueras i Rovira, també s'assenyala el nom de Xavier Vendrell, exdirigent d'ERC i exconseller de Governació.

Una dada que difereix la declaració d'aquest dissabte amb la que van fer els dos testimonis a la comandància de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia a finals d'octubre és que en aquesta ocasió no s'ha pogut confirmar la presència del llavors conseller de Justícia, Carles Mundó.

Juan Cremades ha assenyalat que en la declaració els dos testimonis han confirmat que, en no acceptar treballar-hi, no van cobrar per cap feina relacionada amb l'1-O. Tampoc han aportat cap documentació al respecte, tot i que afirmen que guarden una còpia del projecte i del pressupost.