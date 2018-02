43 nens i 13 monitors queden atrapats per la neu en una casa de colònies

43 nens i 13 monitors ha hagut de passar la nit en una casa de colònies a Saldes (Berguedà) després que l'autocar en què viatjaven va quedar atrapat a la carretera a causa del temporal de neu. Segons ha indicat Protecció Civil, l'autocar que transportava el grup havia sortit aquest diumenge a la tarda de la zona de La Coma i la Pedra i es dirigia cap a l'àrea de Barcelona però va quedar atrapat a la carretera B-400 a l'altura de la casa de colònies on els afectats s'han refugiat durant la nit. Després que el vehicle no podia avançar, els equips d'emergències van muntar un dispositiu perquè els nens i els monitors poguessin passar la nit a la casa de colònies.





Treballem en l´assistència a un grup de 43 menors i una desena de monitors aïllats per la neu en una casa de colònies a Saldes (Berguedà) pic.twitter.com/Dntzvqv2RW — Mossos (@mossos) 5 de febrer de 2018

Aquest matí, tant els Mossos d'Esquadra com els Bombers de la Generalitat estan treballar en l'assistència d'aquest grup afectat. Fonts de Protecció Civil han indicat que esperen que millori l'accés per carretera i de moment no evacuen cap persona. Les mateixes fonts han apuntat que els nens i els monitors estan en bon estat i que quan els evacuïn ho faran amb 4x4 fins a un punt de la C-16 i allà un altre autocar els recollirà per reprendre el viatge fins a la seva destinació.