Detenen dues persones durant un robatori en un domicili de Cerdanyola

Els Mossos d'Esquadra van enxampar in fraganti el 29 de gener passat dos homes que robaven en un domicili a Cerdanyola del Vallès. Un d'ells, de 36 anys i veí de la mateixa localitat, va ser detingut com a presumpte autor dels fets i ha ingressat a presó. L'arrestat té diversos antecedents policials i estaria relacionat amb vuit robatoris més. Aquell mateix dia, al voltant de les 4 de la matinada, un testimoni va alertar els mossos d'una persona que escalava per la façana d'un edifici al barri de Cerdanyola Nord i una altra que tenia actitud vigilant. Els agents van detenir un home amagat en un pàrquing amb diversos objectes dels quals no podia justificar la procedència. L'altre home, que feia tasques de vigilància, va fugir i encara no ha estat localitzat.

Els Mossos van determinar que els objectes que el detingut portava a sobre havien estat sostrets la mateixa nit d'un pis i d'una empresa de Barcelona. En tots els casos el «modus operandi» era el mateix: actuaven sempre de matinada, escalaven per les canonades del gas i forçaven les finestres per accedir als domicilis. Un cop dins, robaven objectes fàcils de transportar i que tinguessin sortida al mercat il·lícit, com ara telèfons mòbils i portàtils.