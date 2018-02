Millet i Montull compareixen avui en una vista sobre les mesures cautelars

Els principals condemnats del cas del Palau de la Música estan citats avui per determinar quines seran les mesures cautelars contra ells. Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull i Daniel Osàcar no sabran les mesures cautelars avui, ja que el tribunal no té un termini de temps per a pronunciar-se. A la vista estan citats els quatre interessats, les seves defenses i les acusacions. La petició de les mesures cautelars no s'ha fet pública i no s'ha concretat si demanarà el seu ingrés immediat a la presó. La Fiscalia considera que a l'espera de les resolucions sobre els recursos cal aplicar mesures cautelars tenint en compte les «elevades penes» contr els acusats.

El tribunal va condemnar l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet a 9 anys i vuit mesos de presó; la seva mà dreta, Jordi Montull, a set anys i mig de presó; l'exdirectora financera i filla de Jordi Montull Gemma Montull, a 4 anys i mig de presó, i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar a quatre anys i cinc mesos.

La sentència va considerar que quedava demostrat que Millet i Montull van orquestrar un «acord criminal» entre el Palau de la Música, Convergència Democràtica de Catalunya i l'empresa Ferrovial per cobrar per la concessió d'obra pública. A més, també va determinar que tots dos van pactar amb l'extresorers Daniel Osàcar que Ferrovial lliuraria diners al partit a canvi que aquest garantís l'adjudicació d'obra pública anualment.

La sentència del gener va xifrar el saqueig del Palau en 23 milions i va condemnar Fèlix Millet a presó i a una multa de 4 milions d'euros pel saqueig de la institució musical per un delicte continuat de malversació i apropiació indeguda i delicte continuat de tràfic d'influències, blanqueig i contra la Hisenda Pública. El tribunal també va condemnar l'exdirector administratiu del Palau Jordi Montull a presó per malversació de cabals públics, tràfic d'influències i blanqueig.