Moren tres persones en un accident múltiple a Tarragona

Tres persones van morir en un accident múltiple en el quilòmetre 1190 de la N-340, al Vendrell (Tarragona), segons va informarel Servei Català de Trànsit en un comunicat. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre poc abans de les quatra de la tarda i encara s'estan investigant les causes per les quals un camió va fer tisora i va xocar amb dos turismes, i com a conseqüència els tres ocupants d'un dels dos turismes van morir, mentre que els tres ocupants de l'altre van resultar ferits menys greus i van ser traslladats a l'hospital comarcal del Vendrell. L'accident va provocar l'activació de set patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La policia investiga a hores d'ara quines van ser les causes que van provocar l'accident.