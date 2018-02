La qüestió catalana col·loca Ciutadans com la tercera força

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener, el primer amb dades d'intenció de vot des de les eleccions catalanes, torna a situar el PP com a primer partit en estimació de vot, però recull la seva pitjor dada de la legislatura i només avantatja en 3,2 punts al PSOE. Ciutadans, per la seva banda, puja tres punts i es col·loca com a a tercera plaça avançant a Unidos Podemos i les seves confluències.

En concret, el CIS atorga al PP una estimació de vot del 26,3%, 1,7 punts menys que tres mesos abans i set punts per sota del resultat que li va donar la victòria a les generals de 2016. El PSOE repeteix com a segon , tot i que cau un punt respecte a l'octubre i marca un 23,1%. La tercera plaça és aquest cop per Ciutadans, que després de guanyar les eleccions catalanes del 21 de desembre és la formació que més creix i arriba al 20,7%, superant a Units Podem i els seus confluències, que pugen una mica menys i sumen un 19% .

En l'enquesta de fa tres mesos, feta en els dies posteriors al referèndum de l'1-O però abans que s'aprovés l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució, el PP ja apareixia en cap amb un suport del 28% i un avantatge de 3,8 punts respecte al PSOE.

Quant a la valoració de líders, el millor puntuat és Albert Rivera, president de Ciutadans, amb una nota de 4,01 punts, superant tant a Ana Oramas com a Joan Baldoví (Compromís), que fins ara encapçalaven la taula.