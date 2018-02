Els Bombers rescaten una dona de 70 anys que portava dos dies aïllada al seu mas

Els Bombers de la Generalitat han evacuat aquest dimarts una dona de 63 anys que havia quedat atrapada per la neu en una masia de l'Alt Berguedà. Segons els Bombers, la dona havia quedat incomunicada i sense electricitat des de feia dos dies en una masia de Castell de l'Areny, concretament situada al Pla de l'Orri, a causa del temporal de neu. Havia pujat fins a la masia, situada a uns 1.700 metres d'altura, per fer-hi feines domèstiques com donar menjar els animals de la finca. Una seva companya ha avisat els Bombers cap a un quart de dotze del migdia i han pogut evacuar-la amb helicòpter fins al punt on es trobava el seu vehicle, a Vilada. La dona es troba en bones condicions, segons han apuntat els Bombers.