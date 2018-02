JxCat manté que l'únic candidat «sense adjectius» és Puigdemont

Junts per Catalunya descarta l'opció d'investir president Carles Puigdemont a través de l'assemblea d'electes, una proposta que es va filtrar ahir a la premsa i que havien confirmat fonts coneixedores de la negociació. Tanmateix, JxCat va aclarir que no es plantegen aquesta possibilitat, que consideren que no té recorregut, i parlen d'una investidura «sense adjectiu» de Puigdemont, que és el seu únic candidat.

Des del grup parlamentari, que es va reunir a Brussel·les, tampoc es va parlar de dues presidències i es manté que només n'hi ha una sobre la taula: la de Puigdemont.

L'assemblea d'electes impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) podria ser la via per desencallar la investidura. Fonts pròximes a la reunió d'aquest diumenge a Brussel·les asseguren que es va posar sobre la taula aquesta opció per empoderar un govern a l'exili, tot i que fonts de JxCat no ho confirmen. Les dues parts coincideixen que les negociacions avancen en la bona direcció i fins i tot el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, va considerar que aquesta opció «sona bé».

Des de Brussel·les el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, no va voler entrar en els detalls sobre el contingut de les negociacions, però ha afirmat amb contundència que de presidència i d'investidura «només n'hi ha una».



Buscar la fórmula

JxCat i ERC treballen en una fórmula que permeti desbloquejar la investidura i faci compatible la restitució de Puigdemont com a president i alhora un Govern executiu a Catalunya, que sortiria del Parlament. L'acord encara no està tancat i les dues parts confien a fer-ho en els pròxims dies.

El portaveu dels republicans considera que «dona tot el valor al govern legítim a Brussel·les i alhora fa possible acabar amb el 155». Tot i així, s'ha volgut mostrar especialment prudent sobre les negociacions amb JxCat i s'ha limitat a dir que es progressa «adequadament».

«Som més a prop del que tots volem aconseguir», va concloure. Just el dia que es fa pública l'opció de l'assemblea d'electes, una delegació de la CUP encapçalada pels diputats Carles Riera i Vidal Aragonès van viatjar a Brussel·les per reunir-se aquest dilluns amb Puigdemont.

En aquest sentit, la diputada de la CUP Maria Sirvent va avisar que no donarien per bons els seus acords amb JxCat i ERC del 28 de gener, i haurien de negociar de nou, si canviés el pla d'investir Carles Puigdemont (JxCat) president de la Generalitat en el Parlament.

«No participarem d'un ple fet a mesura del TC. Entenem que la investidura efectiva del candidat més votat significa un embat democràtic real amb l'Estat», va dir en un comunicat.



Principi d'acord

Per tant, «si el ple no es presentés en aquests termes, els acords aconseguits fins al moment haurien d'iniciar-se de nou», segons Sirvent. El 28 de gener, la CUP va arribar a un principi d'acord amb JxCat i ERC per recolzar la investidura de Puigdemont a canvi de retirar el concert a les escoles que segreguen per sexe, formar una Assemblea Constituent i tornar a fer pública l'empresa ATLL.

El document no va arribar a segellar-se perquè el dimarts de la setmana passada (quan JxCat, ERC i la CUP havien de rubricar-lo) el president del Parlament va decidir ajornar el ple d'investidura de Puigdemont, la qual cosa va desencadenar retrets entre JxCat i ERC.



Fixar data límit

La Mesa del Parlament es reuneix avui a les 10 hores i preveu abordar els terminis per investir un president de la Generalitat després de l'ajornament del ple que va decretar el president de la Cambra, Roger Torrent.

Ho farà sobre la base d'un informe elaborat pels lletrats del Parlament que s'està ultimant perquè estigui llest abans de la reunió, si bé no figura en l'ordre del dia previst.