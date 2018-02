Millet i Montull ingressen a la presó

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, condemnats pel saqueig de la institució musical, van ingressar ahir a la tarda al centre penitenciari Brians I, a Sant Esteve Sesrovires. Els dos condemnats van sortir del Palau de Justícia, on es va celebrar la vista sobre mesures cautelars, cap a les 17.30 hores per anar cap a la presó, on van arribar a les 18.34, en una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en el cas de Millet i en un furgó dels Mossos d'Esquadra per a Montull. Durant els dies vinents seran examinats per professionals del centre -metges, psicòlegs, educadors- que decidiran sobre la seva destinació definitiva, que pot ser un mòdul del mateix centre o d´un altre.

El tribunal de la Secció Desena de l'Audiència de Barcelona, que va enjudiciar el cas Palau, va acceptar ahir la petició de la Fiscalia Anticorrupció de decretar la mesura de presó provisional per als dos condemnats. El tribunal considera que hi ha una «alta probabilitat de risc de fugida», ja que la situació de Millet i Montull no és la mateixa que abans de ser condemnats, tenint en compte les elevades penes: nou anys i vuit mesos per al primer i set anys i mig per al segon.

En sengles actuacions, el tribunal assenyala la data límit d'aquesta mesura: en el cas de Millet el 3 de desembre del 2022 i per a Jordi Montull Begur sent la data límit el 10 de novembre del 2021, ja que es tracta de mesures cautelars a l'espera que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre els recursos presentats i la sentència sigui ferma.

Respecte Fèlix Millet, el tribunal diu que el seu arrelament no és suficient per evitar el risc de fuga. Millet ha al·legat davant del tribunal que té un fill discapacitat psíquic, però el tribunal creu que el mal estat de salut de l'exdirigent del Palau dificulta que se'n pugui fer càrrec. A més, el fill ja el tenia quan va cometre els crims, diu el tribunal, i això «no el va dissuadir». A més, recorda que les dues filles, Laila i Clara, viuen a l'estranger, cosa que podria possibilitar la seva fugida. Respecte el patrimoni, diu que com que el té embargat ja no l'arrela a Catalunya i recorda també que part d'aquest es va localitzar a l'estranger, cosa que fa que no es pugui descartar que encara en tingui fora del país. Sobre la seva salut, diu que no ha empitjorat respecte la que tenia durant el judici, i el tribunal creu que no li impediria fugir de la justícia espanyola.

De Montull, el tribunal diu que no té prou arrelament a l'Estat espanyol, ja que la seva filla Gemma també ha estat condemnada a més de quatre anys de presó. A més, diu que té tots els béns embargats i, per tant, la seva probable pèrdua per culpa de la sentència del Suprem comporta encara menys arrelament. També recorda la interlocutòria que no s'han pogut trobar bona part dels diners desviats, i per tant no es descarta que els tingui amagats a l'estranger o a nom d'altres persones, cosa que facilitaria la seva fugida. Tampoc considera que la salut de Montull l'impedeixi sortir del país, i recorda que podrà ser atès mèdicament a la presó.

Per a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, el tribunal ha acceptat la petició de la Fiscalia de retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i que es personi una vegada al mes al jutjat -el fiscal demanava cada 10 dies- ja que entén que hi ha risc de fugida a causa de la condemna imposada de quatre anys i cinc mesos de presó.

Per a Gemma Montull s'ha acordat retirada de passaport, prohibició de sortir del país i compareixença cada mes, una mesura cautelar que ja tenia abans del judici, també en considerar que existeix risc de fugida derivat de la pena de quatre anys i mig de presó.