El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, ha lamentat que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi rebutjat avui la seva petició de llibertat. En un missatge que ha fet arribat a través del seu compte @jordialapreso a Twitter, l'exlíder de l'ANC ha apuntat: "De nou em neguen la llibertat. Inexplicable jurídicament i cruel per a la meva família. La violència mai ha estat nostra i mai ho serà". Finalment, Sànchez conclou: "Que la solidaritat i la dignitat de tanta gent segueixi sempre els camins de la no-violència. Llum als ulls i força al braç!". El seu advocat, Jordi Pina, també ha piulat: "No pararé fins que siguis lliure". Sànchez porta 113 dies a la presó, com també el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.

Al seu torn, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, també ha escrit a Twitter: "Vergonya. I tristesa. La tristesa que ens obliga a persistir. Som tossuts perquè som dignes". També ha reaccionat a la xarxa el compte oficial d'Òmnium: "No defallirem en la defensa dels vostres drets", en un missatge on es mencionen Sànchez, Cuixart, i el president i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el conseller destituït Joaquim Forn. El compte d'Esquerra també ha piulat: "Tot el nostre suport, teniu tot un poble amb vosaltres! No pararem fins que torneu a casa!". Finalment, l'ANC ha escrit: "Una injustícia immensa per una persona de pau. Seguirem lluitant fins al final".

Llarena ha rebutjat aquest dimarts la petició de llibertat de Sànchez adduint que han aparegut nous elements sobre la seva suposada participació als fets investigats. En una interlocutòria de 10 pàgines, el jutge fa referència a la llibreta de l´exnúmero dos de la Conselleria d´Economia, Josep María Jové, "que evidencia no només la reunió de partits polítics sobiranistes i els representants de l´ANC i Òmnium Cultural, sinó que aquests contemplaven la mobilització ciutadana com un element estratègic per a la consecució de la independència". Argumenta que també existeix un suposat risc de "reiteració delictiva" perquè Sànchez "manté el seu ideari sobiranista" i "no ha renunciat a l´activitat pública"