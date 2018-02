VÍDEO | Evacuen els nens atrapats per la neu a Saldes

Els equips d'emergències han evacuat els nens i els monitors atrapats per la neu a Saldes (Berguedà) un cop net i revisat el camí des de la casa de colònies fins a la B-400. Tant els nens com els monitors han baixat fins a la carretera amb vehicles d'emergències 4x4 i allà han pujat a l'autobús per reprendre el viatge de tornada a casa, a Premià de Mar. L'autobús ha circulat per la B-400 escoltat per dues màquines llevaneus i un vehicle dels Mossos fins a la C-16 i des d'allà continuaran el viatge pel seu propi compte. Finalment, no ha calgut utilitzar un segon autocar que estava preparat al parc de bombers de Guardiola de Berguedà.





El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha explicat que es preveia una evacuació lenta perquè, segons ha apuntat, s'havia de fer amb molta prudència per la neu i el gel acumulats a la calçada. El dispositiu l'han format efectius de Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Creu Roja i SEM.

El grup de nens i monitors ha hagut de passar la segona nit a la casa de colònies després que l'autocar en què viatjava va quedar atrapat aquest diumenge a la carretera a causa del temporal de neu. Aquest dilluns Els Bombers de la Generalitat tenien a punt un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra i màquines llevaneu per fer l'evacuació dels nens i els monitors però finalment van decidir ajornar-la fins aquest dimarts. Els nens i els monitors han estat en bones condiciones i han disposat d'abrics, mantes i menjar per passar, des de diumenge, dues nits a la casa de colònies.