Berguedà Evacuen els nens atrapats en una casa de colònies per la neu

Els equips d'emergències van evacuar els nens i els monitors atrapats per la neu a Saldes (Berguedà) un cop net i revisat el camí des de la casa de colònies fins a la B-400. Tant els nens com els monitors van baixar fins a la carretera amb vehicles d'emergències 4x4 i allà van pujar a l'autobús per reprendre el viatge de tornada a casa, a Premià de Mar. L'autobús va circular per la B-400 escoltat per dues màquines llevaneu i un vehicle dels Mossos fins a la C-16 i des d'allà continuaran el viatge pel seu propi compte.