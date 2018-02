La CUP difón una proposta per investir simbòlicament Puigdemont el dia 18

La CUP ha enviat a la militància una proposta de JxCat que fixa el 18 de febrer com a data per investir Carles Puigdemont al capdavant del Consell de la República des de Brussel·les. A més, segons ha avançat 'La Vanguardia', el document també planteja una altra sessió d'investidura al Parlament per als dies 21 o 22 de febrer, quan Puigdemont seria escollit president de la Generalitat.

Des de la CUP entenen que és una proposta de JxCat i, per tant, que hauria de ser aquest grup parlamentari qui donés els detalls. Fonts de la CUP confirmen que han traslladat a la militància el document que s'ha filtrat aquest dimecres a la premsa i insisteixen que no valoraran cap proposta fins que estigui acordada conjuntament per JxCat i ERC.

Per la seva banda, fonts dels republicans asseguren que no se'ls hi ha fet arribar la proposta del 18 de febrer.