Desconvoquen «l'acampada per la República» situada a la plaça de Catalunya després d'una setmana de protestes i activitats

Les persones que encara quedaven acampades a la plaça de Catalunya, on es van instal·lar fa just una setmana després de l'ajornament del debat d'investidura al Parlament, van desallotjar l'espai a primera hora del matí després que els Mossos d'Esquadra els informessin que no podien instal·lar les tendes de campanya i pernoctar a la via pública d'acord amb la normativa. Segons va explicar el col·lectiu «Despertem la República», desvinculat de cap entitat sobiranista, el desallotjament es va fer a instàncies de l'Ajuntament.