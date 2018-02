El Govern va estudiar pagar mig milió d'euros en criptomoneda per l'1-O

La Generalitat de Catalunya va estudiar un projecte de 500.000 euros per pagar el sistema de votació per a l'1 d'octubre, basat a pagar la xarxa amb la criptomoneda «ethereum», segons va explicar davant el jutge l'empresari i desenvolupador informàtic Vicent Nos Ripollés, qui va precisar que es va reunir a mitjan agost passat amb Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Marta Rovira i altres persones en el Palau de Pedralbes.

Vicent Nos Ripollés va comparèixer dissabte passat, en qualitat de testimoni, davant el titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga la creació d'estructures d'Estat per part de la Generalitat de Catalunya i el procés d'independència que va desembocar en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre.

Aquest empresari, que ja havia comparegut davant la Guàrdia Civil, segons consta en el sumari, va explicar davant el Juan Antonio Ramírez Sunyer, que a mitjan agost va acudir a una reunió que li havia organitzat un altre desenvolupador informàtic, Quim Franquesa, en la qual aquest últim també va estar present.

En aquesta trobada, en el Palau de Pedralbes de Barcelona, estaven, entre d'altres, l'ara expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'exvicepresident, Oriol Junqueras, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

Segons va explicar Nos Ripollés, abans de la trobada, ell havia enviat per correu electrònic un projecte i part d'un pressupost, que Franquesa va completar i va remetre a la Generalitat.

«Estava al voltant de mig milió d'euros», va afirmar el testimoni, qui va explicar que «estava basat en els costos de les FIS de la xarxa» perquè «el sistema necessita pagar cada vegada que es fa una votació amb la moneda «ethereum» perquè és on s'allotjava tota la infraestructura».

«Ethereum» és una criptomoneda desenvolupada el 2015 pel rus Vitalik Buterin, basada en el sistema «blockchain» o «cadena de blocs», és a dir, una base de dades distribuïda, formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar la seva modificació una vegada que una dada ha estat publicada, per la qual cosa s'usa per emmagatzemar dades ordenades en el temps i sense possibilitat de modificació.

Treballar en dissabte

El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, va contestar el passat dissabte amb un «també m'agrada descansar, com a tot el món», a les protestes proferides per l'advocat de Josep Maria Jové, imputat en la causa en què s'investiga la preparació i celebració del referèndum il·legal de l'1-O i número dos de l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras a la Conselleria d'Economia i Hisenda. El lletrat va tractar d'anul·lar, sense èxit, els interrogatoris a testimonis celebrats en la vesprada del passat dia 3.

L'advocat de Jové havia sol·licitat la suspensió de les declaracions adduint que dissabte és un dia no hàbil per a la pràctica d'aquestes diligència i per afectar aquestes la conciliació de la vida familiar i personal de les defenses en la causa.