JxCat proposa ara canviar la llei de Presidència per investir Puigdemont

L'independentisme continua explorant diverses vies per desbloquejar la investidura de Carles Puigdemont. Una de les opcions que estudia JxCat és canviar la llei de Presidència, segons van indicar fonts coneixedores de les negociacions, per crear un Consell de la República presidit per Puigdemont des de Brusel·les.

La modificació legal es produiria abans de la sessió d'investidura del candidat, i podria permetre que Puigdemont fos investit a distància, és a dir, des de Brussel·les. Així mateix, els canvis a la llei de Presidència també podrien servir per avalar una fórmula bicefàlia de l'executiu.

És a dir, amb un Govern a la capital belga encapçalat per Puigdemont -que rebutja del tot ser investit de manera simbòlica i tenir càrrecs tan sols honorífics- que liderés la gestió política, i un altre executiu a Sant Jaume, amb funcions gestores.

ERC assegura que JxCat no li ha fet arribar com a proposta la possibilitat de modificar la llei de presidència per desbloquejar la investidura de Puigdemont i establir una fórmula bicefàlia del Govern.

Fonts dels republicans no van voler entrar a valorar aquesta fórmula argumentant que es fan públiques propostes diferents a cada hora i que cal que una d'elles es consolidi. ERC sí que assegura que canviar la llei de presidència no és una opció que es posés sobre taula en la reunió que una delegació d'ERC va mantenir amb Puigdemont diumenge passat a la capital belga. D'altra banda, els republicans també creuen que és més important arribar a un acord que no pas el calendari del ple d'investidura. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va exigir a JxCat i a ERC que, si els han de traslladar una fórmula per investir un president de la Generalitat i conformar un Govern, ho facin quan ja tinguin tancat un acord i a través de reunions «tripartides».



Informe dels lletrats

Una reforma substancial de la Llei de la Presidència de la Generalitat per investir Carles Puigdemont (JxCat) xocaria amb la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) i del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), i amb l'article 155 de la Constitució, segons fonts parlamentàries consultades per Europa Press.

Aquestes fonts van indicar que la Llei de Presidència és una norma fonamental de desplegament de l'autogovern i que canviar-la requereix un ampli consens d'almenys 90 avals al Parlament.

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va comparar ahir al Ple els líders independentistes catalans amb Mahatma Gandhi i Nelson Mandela i va venir a equiparar l'Estat espanyol amb el de «l'apartheid» sud-africà que, va recordar, va condemnar a mort el president de l'ANC sudafricana. «L'Imperi Britànic mai es va atrevir a aplicar el delicte de rebel·lió a Gandhi», va dir.