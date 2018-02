L'expresident: «100 dies després el problema s'ha agreujat»

El president Carles Puigdemont va assegurar ahir que «100 dies després» de la seva arribada a Bèlgica «el problema no només no s'ha resolt, sinó que s'ha agreujat». En declaracions a la premsa des de Lovaina, on va participar en un acte de l'ANC en record als presos polítics, Puigdemont va advertir que l'Estat espanyol té «un gravíssim problema polític» i que no el vol resoldre «des de la política, sinó des del codi penal».