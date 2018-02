Millet i Montull, traslladats al mòdul d'infermeria de Brians 2

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, han estat traslladats la tarda d'aquest dimecres al mòdul d'infermeria del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), han indicat fonts coneixedores a Europa Press.

Serveis Penitenciaris ha optat per aquest trasllat des de Brians 1 seguint el criteri general per als presos condemnats però pendents d'un recurs de cassació al Tribunal Suprem, com és el cas de Millet i Montull.

També s'ha tingut en compte per adoptar aquest trasllat que Brians 2 és més moderna i té unes millors condicions d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Millet i Montull han estat des de la tarda del dilluns en el mòdul d'infermeria del centre penitenciari Brians 1, després que la Secció Desena de l'Audiència de Barcelona ordenés el seu ingrés a la presó preventiva i sense fiança de manera immediata per risc de fugida.

Aquest dilluns el tribunal del cas Palau va decidir acordar el seu ingrés a la presó tal com demanava la Fiscalia Anticorrupció a causa del risc de fugida, malgrat que la sentència contra ells no és ferma perquè les defenses han anunciat recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

El tribunal va condemnar a Fèlix Millet a 9 anys i vuit mesos de presó i a Jordi Montull, a set anys i mig, pel saqueig de l'entitat musical, xifrat en 23 milions d'euros.