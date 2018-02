Millet i Montull passen la primera nit a la presó en el mòdul d'infermeria

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, van passar la primera nit a la presó en el mòdul d'infermeria del centre penitenciari Brians I, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en cel·les separades, segons van informar fonts coneixedores.

Els dos van ingressar en aquesta presó minuts després de les 18.30 hores d'aquest dilluns després que la Secció Desena de l'Audiència de Barcelona ordenés el seu ingrés a la presó preventiva i sense fiança de manera immediata per risc de fugida.

Ara els dos estan pendents que se'ls assigni una destinació definitiva, que pot ser un mòdul de la presó de Brians I, on son ara, o bé un altre centre penitenciari. Millet i Montull estan sent examinats per professionals del centre com ara mèdics, psicòlegs i educadors, que seran els qui informin sobre quin és el millor mòdul per albergar-los.

Aquest dilluns el tribunal del cas Palau va decidir acordar el seu ingrés a la presó tal com demanava la Fiscalia Anticorrupció a causa del risc de fugida, malgrat que la sentència contra ells no és ferma perquè les defenses han anunciat recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

El tribunal va condemnar Fèlix Millet a 9 anys i vuit mesos de presó i Jordi Montull, a set anys i mig, pel saqueig de l'entitat musical, xifrat en 23 milions d'euros.