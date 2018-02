Neva a cotes baixes de la Selva, Gironès i Baix Empordà

La neu ha fet acte de presència a cotes baixes de la Selva, el Gironès o el Baix Empordà a primera hora d'aquest matí. Per exemple, a Santa Cristina d'Aro, Vidreres, Maçanet de la Selva i Llagostera la neu ha enfarinat el paisatge. A Calella de Palafrugell han caigut algunes volves de neu però no ha arribat a agafar a la superfície.





La C65 a l'alçada de Llagostera pic.twitter.com/LKUqhEJ80S — Paloma Sanchez (@kolometapsg) 8 de febrero de 2018



Segons el Servei Català de Trànsit, no consten afectacions viàries per la presència de neu o gel a les carreteres en aquesta zona. A primera hora, però, la C-65 presentava aquest aspecte:La cota, en principi, està situada als 200 metres passades les sis del matí, tot i que puntualment podria caure per sota.