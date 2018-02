El regidor amb el nas de pallasso es nega a declarar

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona (ERC), s'ha acollit al seu dret a no declarar aquest dimecres davant del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa. Pesarrodona estava citat a declarar com a investigat per un presumpte delicte de desobediència pels fets de l'1-O a l'escola Joncadella deu seu municipi. El regidor, que també és pallasso i actor de professió, ha estat rebut per unes 150 persones, entre ells diversos alcaldes i regidors d'ERC a la comarca del Bages. A la sortida dels jutjats, Pesarrodona ha dit que és una "bona notícia" que la jutgessa només vegi un delicte de desobediència i que, de moment, no hagi inclòs l'informe de la Guàrdia Civil, que atribueix al regidor els delictes d'odi i resistència. "Quan vaig veure entrar la Guàrdia Civil a Sant Joan vaig tenir clar que anaven a per mi", ha denunciat Pesarrodona, que atribueix la presència de la policia espanyola al municipi al fet que el 20 de setembre es fes una fotografia amb un nas de pallasso davant de la conselleria de Governació al costat d'un guàrdia civil que es va fer viral a les xarxes.

Pesarrodona ha arribat als jutjats de Manresa quan passaven pocs minuts de les nou del matí i, a les portes de les dependències judicials, ja l'esperaven desenes de persones per mostrar-li el seu suport. Totes elles portaven un nas de pallasso de color vermell. Precisament, el regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) es va fer conegut arreu del país per una fotografia que es va fer viral a les xarxes socials on apareixia el passat 20 de setembre davant de la seu de Governació amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil. Pesarrodona va estar-se unes tres hores davant de Governació, el dia que la Guàrdia Civil va entrar a registrar diversos edificis de la Generalitat.

A banda dels nassos de pallasso, els concentrats han rebut Pesarrodona amb forts aplaudiments i pancartes on es podia llegir 'Llibertat i Democràcia'. Una quinzena de funcionaris del Jutjat de Manresa també s'han concentrat a l'exterior de l'edifici per donar suport a Pesarrodona.

Abans d'entrar a declarar, el regidor s'ha dirigit als concentrats per demanar-los que "hem d'estar forts amb un somriure a la cara" i ha deixat clar que "encara que en tombin a un, n'hi haurà un altre al seu darrere". Pesarrodona s'ha acomiadat de les persones que han volgut donar-li suport amb la frase: "Salut, nassos, pallassos, República i flors".

El regidor santjoanenc ha estat al voltant de mitja hora a l'interior dels jutjats i, a la sortida, ha explicat que ha decidit acollir-se al seu dret a no declarar. Assessorat pel seu advocat, David Caselles, Pesarrodona ha decidit optar per aquesta via perquè, segons el lletrat, "el delicte de desobediència no té cap base jurídica i no portaria enlloc donar cap mena d'explicació". La jutgessa que ha citat a declarar Pesarrodona és la que s'ocupa de la causa de l'1-O al Bages. Precisament, el regidor santjoanenc va presentar una denúncia als jutjats de Manresa, juntament amb una cinquantena de ferits més, per les agressions que va patir el passat 1-O a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada per part de la Guàrdia Civil.

Represàlia per la fotografia amb un nas de pallasso

En declaracions als mitjans a la sortida dels jutjats, Pesarrodona ha denunciat que la Guàrdia Civil va anar el passat 1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada com a "represàlia" per la fotografia que es va fer a Governació amb un nas de pallasso. El regidor ha dit que un cop van arribar al poble la policia espanyola li va dir "'famoset, vingui cap aquí" i, per tant, "vaig veure claríssim que anaven a per mi". Pesarrodona també ha lamentat que va rebre cops de porra a la zona de l'engonal, de manera que, segons ell, queda clar que "anaven a fer mal". De fet, el regidor ha dit que "un dels agents tapava l'agressió perquè no es pogués gravar el que estaven fent i, fins i tot, en una gravació se sent un agent que diu: deixeu-lo en pau perquè el rebentareu". Com a conclusió, Pesarrodona creu que "la policia no va saber acceptar una protesta pacífica".

El regidor del municipi de Sant Joan de Vilatorrada ha recordat que fa molts anys un grup de pallassos, entre els quals s'hi trobava ell mateix, van fer una reivindicació amb nassos vermells a la frontera amb Bòsnia i ha dit que "també podia haver-hi hagut represàlies però la policia va saber llegir que era una protesta pacífica". "Malauradament ara la Guàrdia Civil no ha sabut entendre una reivindicació pacífica", ha lamentat Pesarrodona, qui s'ha dirigit al cos policial espanyol per dir-li: "sóc el mateix pallasso que fa uns anys estava al costat de tots els cossos policials, amb el qual rèieu i us posàveu el nas de pallasso i que després vau agredir". La jutgessa no inclou la denuncia de la Guàrdia CivilL'advocat de Pesarrodona ha explicat que la jutgessa de Manresa no ha acceptat, de moment, l'informe de la Guàrdia Civil que atribueix al regidor santjoanenc els delictes d'odi i resistència. Aquest informe acusa Pesarrodona d'incitar "a l'hostilitat" contra els agents durant la jornada de l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada. Amb tot, el lletrat ha recordat que el cas es troba en la fase d'instrucció i, per tant, "encara hi hauria l'opció d'ampliar la causa amb nous fets". David Caselles ha lamentat que els fets que denúncia la Guàrdia Civil són "tergiversats" i "no es reconeixen en cap cas".