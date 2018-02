El TC admet a tràmit el recurs del Parlament contra l'aplicació del 155

El Ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del Parlament de Catalunya contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. El tribunal ja va admetre a tràmit el passat 10 de gener un recurs de Podemos contra l'aplicació de article. El tribunal ha acordat traslladar la demanda al Congrés dels Diputats, al Senat, al govern espanyol, així com a la Generalitat. Tant el Congrés, el Senat com el govern espanyol disposaran de quinze dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients.

No obstant, el tribunal ha deixat en suspens el termini de personació i formulació d'al·legacions per a la Generalitat "amb la finalitat d'evitar un conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i Catalunya". El tribunal apunta que el termini quedarà suspès durant el temps en què, "en virtut de les mesures aprovades el passat 27 d'octubre, el Consell de Ministres exerceixi les funcions i competències que corresponen al Govern de la Generalitat".

L'admissió a tràmit del recurs no suposa cap bestreta del pronunciament sobre el fons del recurs, que el tribunal resoldrà un cop hagi conclòs el procés.