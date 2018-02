ERC veu «difícil» la proposta de JxCat de reformar la llei per investir Puigdemont

ERC veu complicat materialitzar la proposta de JxCat de reformar la Llei de Presidència de la Generalitat i del Govern per facilitar la investidura de Carles Puigdemont perquè és una via que «difícilment» pot ser viable i efectiva, si bé s'obre a explorar totes les vies per desencallar la situació.

Així ho van indicar fonts republicanes després de conèixer-se que JxCat planteja canviar la llei per introduir modificacions que permetin una investidura a distància de Puigdemont i la creació de nous òrgans de govern a Brussel·les. ERC reclama que es pugui arribar a un «bon acord» que sigui viable i efectiu per formar un nou Govern i acabar al més aviat possible amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, quelcom que no s'aconseguiria amb la proposta de reformar la Llei de Presidència. Segons assenyalen les citades fonts republicanes, aquesta reforma plantejada per JxCat seria immediatament impugnada davant el Tribunal Constitucional (TC) i tampoc comptaria amb l'aval dels juristes del Parlament.

Els escenaris que negocien JxCat, ERC i la CUP per a la investidura d'un president de la Generalitat no preveuen ara com ara el retorn efectiu a Catalunya del candidat de JxCat, Carles Puigdemont. Tanmateix, la portaveu de JxCat al Parlament, Elsa Artadi, preveu que es pugui presentar públicament un acord per a la investidura de Carles Puigdemont avui mateix. Artadi va afegir que possiblement no es podrà celebrar el ple al setmana que ve tenint en compte que l'acord podria comportar modificacions legals i això suposa complir uns terminis parlamentaris. Artadi va evitar entrar en el detall de si suposaria canviar concretament la llei de presidència i es va limitar a deixar clar que JxCat «en cap cas vol que Puigdemont sigui un president simbòlic».



Discrepàncies pels terminis

El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Sergi Sabrià, va discrepar dels terminis que la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, havia posat per tancar un acord entre els independentistes i tirar endavant una investidura. Artadi havia explicat a TV3 que preveia poder fer públic un pacte «demà» mateix (avui per al lector), però Sabrià creu que no serà possible tan aviat. La CUP va enviar a la militància una proposta de JxCat que fixa el 18 de febrer com a data per investir Carles Puigdemont al capdavant del Consell de la República des de Brussel·les.

A més, segons va avançar La Vanguardia, el document també planteja una altra sessió d'investidura al Parlament per als dies 21 o 22 de febrer, quan seria escollit president de la Generalitat.

En aquest sentit, van obrir la porta a investir un candidat alternatiu a Puigdemont. Mentrestant, el president i líder de JxCat, Carles Puigdemont, va criticar aahir el govern espanyol per la seva gestió de la situació catalana i l'ha avisat que està posant en risc el propi Estat. «Heu perdut Catalunya i destrossareu Espanya», va dir Puigdemont en una piulada a través de Twitter on va lamentar els casos judicials contra «professors, activistes, pallassos i mecànics».

L'ANC i Òmnium es van gastar 1,5 milions d'euros per donar suport a l'1-O. Segons va informar eldiario.es, la Guàrdia Civil va posar aquesta xifra en un informe incorporat a la causa per delictes de rebel·lió i sedició. En aquest sentit, el jutge també va citar a declarar els dos primers antidisturbis per les càrregues durant el referèndum.