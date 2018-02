Millo admet haver-se comunicat amb Jordi Sànchez abans de l'1-O

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va admetre haver mantingut contactes «per escrit» amb Jordi Sànchez abans de l'1-O. Segons va avançar «La Vanguàrdia», Sànchez va declarar davant del Tribunal Suprem que s'havia comunicat amb membres del govern espanyol fins hores abans de la celebració del referèndum. Millo va dir que els contactes que ell va mantenir-hi van ser en «sentit positiu» i recomanant que no «cometessin il·legalitats».

Segons els àudios de la declaració que Sànchez va oferir al jutge, es preveia en tot cas que hi hagués algun «altercat» o «alguna tensió» però «no el que va passar l'1-O» i que va definir «com el pitjor que ha passat a Catalunya en els darrers anys». El ministre de l´Interior, Juan Ignacio Zoido, va negar ahir als passadissos del Congrés que hagi tingut cap mena de contacte amb Sànchez: «No conec aquest home», va declarar. El líder d'ERC, Oriol Junqueras, va assegurar al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que «hi ha un recorregut ampli fins i tot dins l'àmbit de la Constitució i de les seves possibles interpretacions» per al moviment independentista.

«Que ens presentéssim en les eleccions o a l'Audiència quan ens va citar crec que també demostra la nostra actitud en aquest sentit», va relatar en la seva compareixença de l'1 de desembre, segons els fragments de la declaració. Fonts del PDeCAT van assegurar ahir en converses amb els periodistes que –tal com va assegurar l´expresident de l´ANC, Jordi Sànchez, davant el jutge Llarena- també van mantenir contactes amb el govern espanyol els dies previs a l´1-O. Segons aquestes fonts, en aquestes converses els representants del PDeCAT emplaçaven l´executiu espa­nyol a no fer ús de la violència.