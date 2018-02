Un operatiu contra la banda motera «Hells Angels» se salda amb 19 detinguts

Els Mossos d'Esquadra van detenir 19 persones en l'operatiu policial que porten a terme des d'aquest dimecres a primera hora del matí contra membres de la banda motera Hells Angels MC a Barcelona, Sabadell, Castelldefels, Sitges, Gavà, Vallirana i Riells i Viabrea. Segons fonts properes al cas, se'ls investiga per la seva presumpta relació amb un assassinat l'any passat com a conseqüència d'una baralla amb una banda rival i per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Els Mossos, que han iniciat l'operatiu passades les sis del matí, van efectuar un total de 12 entrades i escorcolls. Una de les principals actuacions es va dur a terme al barri de Can Feu de Sabadell on la policia va escorcollar un local social del grup, va detenir un membre de l'organització i va confiscar diverses caixes amb documentació i altres objectes, entre els quals armes banques.



A Sabadell

Els Mossos d'Esquadra van arribar al local dels «Nomad Hells Angels» de Sabadell al voltant de dos quarts de sis del matí. La policia catalana va dur a terme el registre d'aquest immoble ubicat al número 2 del carrer Sarret i a dos quarts de deu ha arribat un cotxe patrulla amb un detingut.

L'arrestat, agents de la policia catalana i personal judicial van entrar a l'interior d'aquest local i en van sortir quan passaven uns minuts d'un quart de dotze del migdia.

Els Mossos d'Esquadra es van emportar diverses caixes amb documentació i altres objectes, entre els quals hi havia armes blanques, segons han confirmat fonts policials presents en aquest operatiu. Minuts després els agents van fer sortir l'arrestat i se'l van emportar en un cotxe patrulla. La policia a precintat la porta d'accés a aquest establiment.