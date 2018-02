El TC admet a tràmit el recurs del Parlament contra l'article 155

El Ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs del Parlament de Catalunya contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. El tribunal ja va admetre a tràmit el passat 10 de gener un recurs de Podem contra l'aplicació de article.

El tribunal va acordar traslladar la demanda al Congrés dels Diputats, al Senat, al govern espanyol, així com a la Generalitat. Tant el Congrés, el Senat com el govern espanyol disposaran de quinze dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients.

No obstant, el tribunal va deixar en suspens el termini de personació i formulació d'al·legacions per a la Generalitat «amb la finalitat d'evitar un conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i Catalunya».

El tribunal apunta que el termini quedarà suspès durant el temps en què, «en virtut de les mesures aprovades el passat 27 d'octubre, el Consell de Ministres exerceixi les funcions i competències que corresponen al Govern de la Generalitat».

L'admissió a tràmit del recurs no suposa cap bestreta del pronunciament sobre el fons del recurs, que el tribunal resoldrà un cop hagi conclòs el procés.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que no s'ha destinat «ni un sol euro» del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a les despeses del referèndum de l'1-O.



Protestes de Rivera

Ho va assegurar a la sessió de control del Congrés i en resposta a una pregunta del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que li va recordar que el titular del Jutjat 13 de Barcelona que investiga l'1-O apunta en una interlocutòria que és «evident» que «tot o una part» del referèndum es va pagar amb diners d'aquests fons.

El president espanyol –que va retreure a Rivera que ataqui el seu executiu i no a l'independentisme- va assegurar que a hores d'ara no hi ha «cap informe de ningú» que apunti en questa direcció i ha reptat Rivera a presentar «alguna prova». E

El líder de Ciutadans «li ha pres la paraula» a Rajoy i li va preguntar «qui dimitirà» en el cas que s'acabi demostrant el que apunta el jutge.