Torrent defensarà «fins les últimes conseqüències» els seus drets polítics

El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat aquest dijous que, en l'exercici del seu càrrec, defensarà "fins les últimes conseqüències" els drets polítics de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i dels altres tres líders sobiranistes empresonats, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

En declaracions als periodistes en sortir del centre penitenciari d'Estremera, on ha visitat Junqueras i Forn, Torrent ha assegurat que farà "tot el possible" per aconseguir la llibertat dels quatre independentistes que continuen en presó provisional per la seva implicació en el procés sobiranista.

I ha asseverat que defensarà els drets polítics dels quatre, encara que s'ha referit expressament a Junqueras i Sànchez, que són diputats electes al Parlament després dels comicis catalans del 21 de desembre. "Defensaré (...) els seus drets polítics com a diputats perquè puguin exercir lliurement allò que els ha encarregat el poble català", ha subratllat.

Segons Torrent, aquests drets "no només passen" per poder votar a la Cambra catalana, sinó per poder exercir totes les responsabilitats que comporta ser diputat.