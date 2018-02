Carnaval sota l'alerta pel fred

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en alerta el pla Procicat per l'onada de fred que segons el Servei Meteorològic de Catalunya afectarà gran part del territori català durant el cap de setmana. Els únics punts on no es registraran temperatures mínimes són l'extrem sud, el litoral de Tarragona i l'extrem nord. Dissabte, la sensació tèrmica de fred augmentarà a causa del fort vent que bufarà sobretot a cotes altes i mitjanes. Paral·lelament, també s'ha emès una prealerta del pla d'emergències per ventades, el Ventcat, perquè s'esperen fortes ventades al Pirineu i Prepirineu, a l'extrem nord de Catalunya i a les cotes mitjanes i altes de les Terres de l'Ebre. Protecció Civil ha demanat molta precaució en les activitats de muntanya perquè el perill d'allaus és alt a tot el Pirineu, especialment al vessant nord del Cadí-Moixeró.

Els municipis de Barcelona, Tarragona i Sant Cugat han activat els seus procediments per la protecció de persones més vulnerables durant aquest episodi de fred. I Protecció Civil està en especial contacte amb Creu Roja i les empreses de teleassistència per reforçar la prevenció i el seguiment de les possibles incidències en els col·lectius més vulnerables com són la gent gran.Davant d'aquesta situació, es demana "especial precaució a les activitats a l'aire lliure i també a les festes de Carnestoltes que es realitzin a l'exterior, sobretot les que tenen vehicles de tracció que es desplacen per carrers amb possibilitat de glaçades". Risc d'allausTambé cal anar amb molta cura en les activitats de muntanya davant el perill d'allaus, ja que es manté la prealerta del pla Allaucat. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ICGC, aquest divendres i demà dissabte es manté la situació de perill d'allaus fort, 4 de 5, al Vessant nord del Cadí-Moixeró. A la resta de sectors del Pirineu i Prepirineu el perill és marcat, 3 de 5.