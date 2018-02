El control de matrícules per càmera començarà a Barcelona aquest semestre

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) treballa amb els ajuntaments de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona en la implantació de càmeres que llegeixen les matrícules per controlar els vehicles contaminants que circulin a l'àrea, i preveu realitzar proves pilot del nou sistema en el primer semestre d'aquest any. L'AMB ha destacat en un comunicat que està desenvolupant el nou sistema tecnològic en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona, i l'implantarà durant aquest any amb el consistori de la capital catalana i de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

A més de càmeres fixes i mòbils, el sistema inclourà panells amb missatges d'informació variable que podran interpel·lar l'usuari identificant la matrícula del seu cotxe, l'etiqueta ambiental de la DGT que li correspon i si pot o no circular. Els cotxes sense etiqueta ambiental de la DGT «els més contaminants) no poden circular en aquesta zona des de l'1 de desembre de l'any passat en cas d'episodi de contaminació.