El jutjat del Vendrell acorda inhibir-se i traspassar el cas del 3% a l'Audiència

El Jutjat d'Instrucció 1 del Vendrell (Tarragona) va acordar inhibir-se als jutjats centrals d'instrucció de l'Audiència Nacional de la investigació de les presumptes comissions il·legals del 3% pagades per constructores a CDC a canvi de concessions d'obra pública.

Aquesta inhibició respon la petició de la Fiscalia Anticorrupció per entendre que la competència correspon a aquest òrgan judicial, donats els delictes que s'investiguen i l'àmbit territorial on s'han comès, va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquest jutjat investiga l'exdiputat al Parlament i exconseller Germà Gordó, i dos extresorers de CDC, així com a diversos empresaris, per presumptes delictes com a suborn, prevaricació, alteració de preus de concursos públics, malversació de fons públics, fraus i exaccions il·legals, blanqueig de capitals i finançament il·legal de partits polítics.

Ara l'Audiència Nacional haurà de pronunciar-se respecte a la inhibició i decidir si assumeix la causa, i en el cas de rebutjar-la, es pot plantejar una qüestió de competència davant el Tribunal Suprem. En un acte recollit per Europa Press, el jutge Josep Bosch assegura que comparteix els arguments de la Fiscalia per considerar que la competència del cas ha d'assumir-la l'Audiència Nacional, a causa del greu perjudici per a l'economia nacional d'aquest cas per la «generalització de la manipulació de concursos públics», la complexitat de la causa i que hi ha alguns investigats que presumptament van realitzar operacions econòmiques a l'estranger.



Perjudici a l'economia nacional

Concretament, sobre el perjudici causat a l'economia nacional, el jutge destaca que el pressupost agregat de les licitacions d'obres i serveis públics sota investigació aconsegueixen els 218 milions d'euros i les donacions a fundacions de l'òrbita de CDC es van elevar a 10,3 milions.