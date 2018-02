L'informe dels lletrats considera que el rellotge de la investidura ha quedat aturat

L´informe dels lletrats del Parlament sobre els terminis per a la investidura ja està en mans del president de la Cambra, Roger Torrent, i la Mesa. El document deixa clar que, per als serveis jurídics, els terminis estan congelats, almenys fins que el TC resolgui si accepta el recurs que va interposar el govern espanyol contra la nominació de Carles Puigdemont. Després, serà Torrent qui tindrà a la seva mà si continua aturat o comença a córrer el temps, i si aquesta situació es mantingués "bloquejada" molt temps, els grups parlamentaris podrien arribar a forçar que s´iniciés el període de dos mesos establert per a una investidura abans que es convoquin automàticament les eleccions.