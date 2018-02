Detingut un camioner a l'AP-7 que multiplicava per sis la taxa d'alcohol

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un camioner, de 48 anys i de nacionalitat búlgara, per circular per l'AP-7, a l'altura d'Altafulla (Tarragona), amb una taxa d'alcohol sis vegades superior a la permesa, per la qual cosa se li atribueix un delicte contra la seguretat viària.

El conductor circulava envaint la resta de carrils, i la prova d'alcoholèmia va donar com a resultat 0,99 mg/l, una taxa que multiplica per sis la permesa per a conductors professionals, que és de 0,15mg/l, segons van informat els Mossos d'Esquadra ahir a través d'un comunicat.

Els agents van immobilitzar el camió i van detenir el conductor, que va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb el compromís de presentar-se quan sigui requerit davant el jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, que instruirà el cas.