ERC evita signar la reforma de la llei de Presidència per investir Puigdemont

ERC no es va adherir ahir a la proposta de JxCat per reformar la Llei de Presidència, i només avalarà un «acord global de legislatura» que derivi en dos fets: reconèixer els membres cessats del Govern a Brussel·les, i acordar una investidura operativa i efectiva a Catalunya.

Ho van explicar fonts del partit, després que JxCat hagués presentat en solitari en el registre del Parlament una modificació de la Llei de la Presidència de la Generalitat per investir a distància Carles Puigdemont.

JxCat registra la iniciativa dos dies després que ERC advertís que és difícilment viable, en considerar que seria impugnada de forma immediata davant el Tribunal Constitucional (TC) i obriria un nou contenciós amb l'Estat.

Així, ERC planteja que difícilment té recorregut presentar iniciatives individuals per arribar a un pacte d'investidura, i que convindria un acord global que inclogui un «Pla de Govern» complet.

Els republicans consideren que la negociació ha de tenir tres àmbits, i que el pacte arribarà quan els tres estiguin tancats: com reconèixer al Govern a Brussel·les, com fer una investidura en el Parlament amb garanties, i el Pla de Govern que defineixi «què farem en aquesta legislatura».

Els republicans afegeixen que aquest acord ha d'anar, a més, acompanyat d'un calendari definit que com a únic objectiu tingui acabar amb l'article 155 i que «Soraya Sáenz de Santamaría deixi de ser la presidenta il·legítima de la Generalitat».

«És en aquest acord global que ERC insisteix a seguir negociant durant els propers dies per tenir un acord satisfactori per a totes les parts», resolen les mateixes fonts, que no volen polemitzar sobre que JxCat hagi presentat la reforma de la llei en solitari.



Proposta registrada

JxCat va registrar la proposta amb l'objectiu de fer president al seu candidat, Carles Puigdemont. La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va signar la proposició de llei, que proposa l'afegitó d'un nou paràgraf en l'article primer 4.2 de la Llei 13/2008 de la presidència de la Generalitat i del Govern: «En cas d'absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en el moment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Ple del Parlament, aquest podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata». I afegeix que, en aquest cas, la presentació del programa i la sol·licitud de confiança de la cambra es podrà fer «per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament». «La votació que denegui l'autorització prevista en aquest paràgraf equivaldrà a una votació d'investidura als efectes de l'apartat 6è d'aquest article», conclou. El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va assegurar ahir que la proposta és per poder investir a Puigdemont i per donar al president del Parlament, Roger Torrent, «les garanties» que demanava.

El president del Parlament, Roger Torrent, va reiterar que el diputat de JxCat Carles Puigdemont és «l'únic candidat» a presidir la Generalitat.

«Ha estat proposat per una majoria parlamentària en una democràcia parlamentària. El candidat que ha proposat el debat d'investidura és el mateix que compta amb el suport majoritari dels diputats de la cambra», va dir al diari britànic «The Guardian».